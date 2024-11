L’incubo delle spaccate alle auto: "Rubati soldi e la borsa da lavoro"

Torna l’incubo spaccate sulle auto in sosta. Vetri in frantumi e tanta rabbia. Stavolta a farne le spese è stato il presidente dell’associazione di volontariato della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, Stefano Giuntini. Il colpo all’interno della sua auto è avvenuto nel pomeriggio di domenica. "Mi ero fermato al cimitero della Misericordia di Empoli per cambiare l’acqua ai fiori sulla tomba dei miei genitori, erano da poco passate le 16 – racconta Giuntini, pilastro dell’associazione ormai da tanti anni – Ho lasciato l’auto nel parcheggio posteriore, vicino alla siepe, c’erano anche altre quattro auto in sosta". Dopo quindici minuti la brutta sorpresa. "Quando sono tornato alla macchina ho aperto la portiera e ho visto che il vetro anteriore lato passeggero era rotto – continua Giuntini –. Ai piedi del viaggiatore avevo lasciato la borsa di lavoro che uso per svolgere la mia attività da libero professionista con dentro una serie di contratti e alcuni documenti importanti senza alcun valore economico, ma era tutto sparito. Così come il borsello che stava sotto alla borsa di lavoro. Mi hanno portato via il il portafoglio con dentro varie carte di credito, la patente, alcuni blocchetti degli assegni e qualche banconota per circa un centinaio di euro. Ma quello è il male minore, più che altro il danno è aver perso tutti i documenti personali e di lavoro". Giuntini è deluso e amareggiato. In quel punto del parcheggio non ci sono telecamere che possano aiutare a risalire all’identità del malvivente. "La borsa e il borsello erano in basso, non ben visibili – spiega il presidente della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno –. Per prima cosa ho bloccato le carte di credito e sono stato dai carabinieri, adesso formalizzerò la denuncia". Oltre a esprimere amarezza e sconforto, Giuntini vuole lanciare un appello: "Chiunque possa ritrovare questi documenti ed effetti personali è pregato di contattarmi". Ieri il suo appello è stato rilanciato anche dalla stessa Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno attraverso i social network: "Condividiamo questo post del nostro presidente Stefano Giuntini... Chiunque abbia notizie può contattare anche la nostra associazione allo 057157532".