Lieta sorpresa al parco. A un anno dal furto ritrova la bici rubata

EMPOLI

Trascorso oltre un anno dal furto, probabilmente aveva perso le speranze di ritornare in possesso della sua amata bicicletta. Invece, poche ore fa la vittima, quasi incredula, è potuta tornare in sella alla sua due ruote ringraziando i carabinieri di Empoli che sono riusciti a recuperare il mezzo, recuperandolo in un parco cittadino. Ma riavvolgiamo il nastro della storia. Settembre 2023: un empolese si era presentato alla stazione dei carabinieri per denunciare il furto della bicicletta del figlio. Il giovane era andato in sella alla sua montain bike al centro commerciale per trascorrere il tempo libero con gli amici. All’uscita, l’amara scoperta. La bici era sparita. A terra era rimasta soltanto la catena tagliata con la quale il giovane proprietario aveva chiuso e messo in sicurezza il proprio mezzo.

Di quella bici, moderna, dotata di ammortizzatori e di numerose scritte, sembrava non esserci più traccia. Il ragazzo dispiaciuto per quanto accaduto aveva subito informato il padre del furto, che a sua volta si era rivolto ai carabinieri per denunciare il fatto. Il genitore, in fase di denuncia, è stato molto attento e preciso nel fornire la descrizione della bicicletta del figlio. E questo è risultato fondamentale ai fini delle indagini e del ritrovamento del mezzo. Infatti, nelle scorse ore i carabinieri di Empoli, impegnati in una serie di servizi preventivi finalizzati al contrasto del degrado e dei reati di natura predatoria all’interno del parco Mariambini hanno notato una bicicletta, praticamente nuova e apparentemente abbandonata. Il mezzo, moderno e con numerose scritte, lasciato incustodito ha insospettito i militari che per un po’ hanno aspettato sul posto che l’eventuale proprietario venisse a riprenderlo. Trascorso diverso tempo hanno deciso di portare la bicicletta in caserma, dove grazie alla dettagliata descrizioni fornita un anno fa al momento del furto dalla vittima hanno potuto risalire al legittimo proprietario. I carabinieri lo hanno immediatamente rintracciato. Giunto in caserma ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei militari per essere tornato in possesso della sua due ruote.

i.p.