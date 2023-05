Libri in viaggio Ecco “Dna chef“ di Roberta Lepri

CASTELFIORENTINO

La Corte degli Accorti di Castelnuovo d’Elsa è pronta a trasformarsi nella tappa di un festival letterario itinerante. Domenica, infatti, in via della Repubblica 6B angolo vicolo del Risorgimento, arriva alle ore 19.30 il “Vespa Tour Festival - Libri in Viaggio“, ideato e realizzato da Fabio Mendolicchio di Miraggi Edizioni. A ogni fermata, Fabio presenterà un libro di altre case editrici indipendenti, nel segno del valore delle reti e della promozione reciproca. "Insomma, proprio quello spirito di condivisione, contaminazione e alleanza che piace a noi – commentano dalla Corte degli Accorti –. nonostante il caldo cominci a farsi sentire, noi siamo pronti a combatterlo con tutti i nostri mezzi: la buona cultura, il buon cibo e, soprattutto, la buona compagnia".

L’ospite presente in valdelsa domenica sarà Roberta Lepri, che presenterà il suo ultimo romanzo “Dna chef”. Una storia che riguarda la cucina, il cibo, la preparazione, il nutrimento in ogni senso possibile, ma anche l’antifascismo, le pene subite da chi è stato mandato al confino per la sua opposizione al Regime. Un romanzo generazionale, che indaga i rapporti famigliari, ma anche un romanzo di ricerca storica, che ci permette di conoscere da vicino situazioni meno note del nostro passato, della nostra gente. Il tutto si riallaccia con maestria alla contemporaneità, attivando una riflessione critica sulla società attuale. Nata a Città di Castello (Perugia), Roberta Lepri si è laureata in Lettere moderne all’Università di Siena con una tesi su Michelangelo. Attualmente vive e lavora a Grosseto e ha già vinto numerosi premi letterari. A seguire apericena condivisa con pubblico e artista. E chi vuole può contribuire con cibo o bevande.

Il bookshop per l’occasione sarà a cura de La San Paolo libri & persone, che porta avanti un progetto ambizioso di sostegno sociale e culturale, sotto la guida energica ed entusiasta di Fabio DerStunk Cremonesi. Come sempre, le prenotazioni per partecipare alla serata devono pervenire all’indirizzo email [email protected]