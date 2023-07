L’empolese Cinelli e i segreti delle alghe

L’empolese Francesco Cinelli (nella foto), già professore di biologia marina all’Università di Pisa, insieme al neuroscienziato Giovanni Scapagnini svelano i segreti di un eden subacqueo nella loro ultima opera letteraria, intitolata appunto “L’eden sommerso“. Protagoniste le alghe, vegetali dalle tante proprietà preziose, tramite un viaggio nelle profondità marine e nelle nostre cucine. Le alghe hanno da sempre un ruolo fondamentale per l’umanità, ma la scienza sta continuando a scoprire nuovi benefici che saranno determinanti per molteplici aspetti della nostra esistenza, dall’alimentazione all’energia, dai farmaci alla cosmesi, dagli integratori all’agricoltura. Il libro racconta del viaggio che ha portato i due autori in giro per il mondo, non solo sott’acqua, alla scoperta di usi antichi e sconosciuti di questi vegetali.

Dalla Turchia alla scoperta delle peculiarità uniche delle alghe del Mare di Marmara, passando per Pianosa alla riscoperta delle alghe del Mediterraneo, fino ad arrivare in Irlanda dove le alghe sono uno dei pilastri della propria economia, con tanto di immersione nei fondali dell’Isola di Aran in mezzo a foreste di Laminarie. Infine un salto in estremo oriente dove in Cina e Giappone la cultura alimentare ha fatto delle alghe uno dei cardini gastronomici di questi paesi e dove la longevità è indissolubilmente legata al mare ed alla alimentazione a base di alghe.