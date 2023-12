Le imprese che sfidano il tempo. Ecco le aziende ’invincibili’

Hanno saputo resistere nel tempo, hanno superato gli ostacoli e hanno raccolto nuove sfide mantenendo vive le proprie radici. Per tutti questi motivi otto imprese dell’Empolese Valdelsa sono rientrate fra le 66 attività della Città metropolitana di Firenze premiate da Cna nell’ambito del premio ’Renzo Del Lungo alla continuità d’impresa’. La cerimonia è avvenuta in un’atmosfera carica di emozione, a Firenze, nella Sala della Musica dell’ex tribunale.

A ricevere il premio sono state: Al.Pa.Ba. Snc (falegnameria di Vinci dal 1968), Alberto e Marino acconciature, (salone presente a Vinci dal 1976), Baglioni Srl (azienda di impianti di condizionamento e refrigerazione attiva a Empoli dal 1972), Cavigli Andrea arredamenti (a Certaldo dal 1957), Fallani Caramelle (a Empoli addirittura dal 1926), Idro Bagnoli (ditta di impiantistica a Empoli dal 1963), Pasqualetti & Masi Srl (officina meccanica dal 1970 a Gambassi Terme), Saef Toscana Stampi Srl (fabbricazione stampi dal 1979 a Empoli). Si tratta dunque di imprese con almeno 40 anni di attività ininterrotta alle spalle, che nel corso degli anni non hanno cambiato settore merceologico e in cui le redini sono ancora in mano agli eredi del fondatore. Requisito indispensabile per l’assegnazione del premio infatti, oltre alla longevità, è quello che sia avvenuta almeno una successione tra parenti e affini entro il terzo grado.

"Un giorno straordinario in cui ci riuniamo per celebrare il coraggio e la dedizione di imprese che hanno resistito alle tempeste del tempo, mantenendo intatta la loro identità e contribuendo in modo significativo alla nostra comunità. Imprese che sono il cuore pulsante dell’economia locale, custodi delle tradizioni e motori di innovazione – ha dichiarato Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana – Aziende che non solo rappresentano la storia imprenditoriale del nostro territorio, ma sono anche i protagonisti della storia che stiamo scrivendo oggi". A premiare le imprese (e a sua volta tra i premiati) il presidente di Cna Impresa Donna e imprenditrice empolese, Alberta Bagnoli.