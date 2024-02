Lavori nelle strade, avanti tutta. Al via il cantiere a Fontanella: "Così aumenta la sicurezza"

Asfalto nuovo e manutenzione stradale, avanti tutta. Prenderanno il via domani i lavori di ripristino della pavimentazione della banchina stradale, lato ferrovia, della strada provinciale 429, nel centro abitato della frazione empolese di Fontanella. Siamo in via Niccoli nel tratto compreso tra il civico 454 e 646; è qui che aprirà il cantiere di un intervento atteso dalla comunità della zona, mirato al ripristino dei percorsi pedonali tra i delimitatori ai margini della carreggiata e gli edifici. Per rendere possibile lo svolgimento dei lavori sono state disposte alcune modifiche alla viabilità proprio in via Niccoli nel tratto interessato dall’opera. Occhio, dunque, alla circolazione.

Dalle 8 di domani fino al completamento dei lavori (che potrebbe essere condizionato dalla situazione meteo) insisterà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (ad eccezione di quelli necessari per concretizzare l’attività). E’ previsto inoltre il restringimento della carreggiata con il senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico. "Questo intervento - specifica l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - rientra nell’accordo sottoscritto tra Comune di Empoli e Città Metropolitana di Firenze che ha definito i rapporti e le competenze inerenti l’esecuzione dei lavori. Andiamo a intervenire sulla pavimentazione della banchina stradale per il ripristino dei percorsi pedonali a Fontanella perché siano in totale sicurezza. Sono interventi di cui la comunità di Fontanella aveva bisogno. Sappiamo di essere arrivati in ritardo ma adesso è importante cominciare e completare. Anche in questo caso si tratta di lavori di un affidamento fatto nel 2023, con somme proprie di bilancio".

Il tratto in cui interverranno gli operai per la manutenzione straordinaria è di circa 350 metri di lunghezza (precisamente dal chilometro 67+400 al 67+750), utilizzato anche dai pedoni. Un nuovo cantiere per una frazione più sicura, un tassello in più nel programma delle opere che da ieri ha interessato anche le vie Arnovecchio, Monaco, Campania e Berni in zona Serravalle: anche questi lavori vanno nella direzione di garantire agli utenti della strada una sicurezza maggiore.