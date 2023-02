L’Autorità Idrica Toscana

Abbiamo intervistato il direttore generale dell’Autorità idrica toscana, il dottor Alessandro Mazzei, con una chiamata da remoto, direttamente in classe.

Che cos’è l’Ait e di che cosa si occupa?

"Ait è un ente pubblico locale che rappresenta tutti i 273 Comuni della Toscana. Si occupa di fornire un contratto alle aziende che gestiscono l’acqua ed è stato istituito nell’anno 2012".

Quindi possiamo dire che Ait controlla le aziende che gestiscono l’acqua che usano i cittadini?

"Sì, queste aziende in Toscana sono sette".

Noi che risiediamo nel comune di Montespertoli abbiamo Acque Spa come gestore. Ma nel caso si rompesse un tubo a casa nostra e ci fosse uno spreco di acqua, possiamo fare intervenire Ait se il gestore non lo riparasse in tempo?

"Non proprio. Potete fare un esposto ad Ait per aiutarvi a spingere il gestore a intervenire rapidamente. Sul sito web autoritaidrica.toscana.it trovate tutti i contatti utili".

Ma come si fa a localizzare una perdita d’acqua sottoterra?

"Ci sono molti sistemi. Il georadar oppure una piccola sonda munita di telecamera…".