L’appello per il bar del Circolo Arci di Empoli: opportunità per coppie under 50

Il candidato ideale? Meglio una coppia, che siano fratello e sorella, padre e figlia, o marito e moglie. Under 50 se possibile, con esperienza pregressa nel settore e in possesso dell’attestato Haccp. E’ aperto il bando per la gestione della somministrazione del Circolo Arci di Martignana, tra Empoli e Montespertoli. Dopo 7 anni di attività, gli attuali gestori di bar e pizzeria lasciano. Dal novembre, dunque, si aprono nuove opportunità per i locali di via della Torraccia dove, tengono a precisare dalla presidenza, non c’è alcun rischio chiusura. Nel caso in cui non si facesse vivo nessuno o non ci fossero candidati con i requisiti giusti, entrerebbe in gioco la squadra di soci volontari, formata attualmente da un centinaio di iscritti. "Di mollare non se ne parla nemmeno - conferma il presidente Roberto Taddeini - La base è solida, anche se il circolo è piccolo. Non dovrebbe essere un problema reperire 25 giovani dei nostri che si presterebbero, a turno, a tenere bar e pizzeria aperti organizzando ulteriori attività di autofinanziamento e cene a tema soprattutto durante i weekend". Si tratta comunque di un’occasione da non sottovalutare: il circolo ha un ottimo bacino d’utenza, sono circa 50 i pranzi aziendali somministrati ogni giorno.