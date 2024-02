L’agente Willy entra in servizio. Sarà la seconda unità cinofila

EMPOLESE VALDELSA

La polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa dà il benvenuto ad un nuovo agente. Segni particolari? Una coda e quattro zampe. Si chiama Willy ed è il Golden Retriever che si è appena unito come seconda unità cinofila al corpo della municipale. "Willy – anticipa Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e presidente dell’Unione dei Comuni – sarà specializzato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, ma avrà anche altre funzioni complementari legate al sociale e alla comunità. Diciamo che è un dipendente un po’ speciale". Willy andrà ad affiancare il pastore tedesco Noa, attivo nell’Unità Cinofila - e in azione in particolare proprio nelle attività di prevenzione e repressione dello spaccio - già dal 2021.