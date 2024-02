L’adeguamento della cassa di laminazione, lavori per 600mila euro

Nel piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026 adottato dalla giunta Spinelli e approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale, sono previsti, il prossimo anno, due importanti interventi per quanto riguarda la mitigazione del rischio idraulico e l’adeguamento della cassa di laminazione: operazioni 305mila e 285mila euro a Botteghe.L’esondazione del Rio Vallebuia a Botteghe di Fucecchio lo scorso 2 novembre ha infatti riaperto per gli abitanti del luogo una vecchia ferita. Garage e scantinati allagati di nuovo, come del resto avvenuto nella zona nelle vicinanze del di Fucecchio con decine e decine di famiglie che hanno dovuto fare i conti con acqua e fango. Due interventi – quelli previsti – quindi finalizzati a ridurre il rischio idraulico. Una criticità che in via Vallebuia è ben conosciuta. Ci fu in l’esondazione del 2014 che creò non pochi problemi e proprio in quella circostanza furono annunciate le opere che ora potrebbero concretizzarsi nel giro di alcuni mesi.