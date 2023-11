La selezione di Credem per laureati in informatica

Un programma dedicato a studenti universitari e masterizzandi, a neodiplomati e neolaureati senza esperienza e a professionisti, anche non nel settore bancario, con qualche anno di esperienza. E’ quello proposto da Credem, che ricerca candidati in tutta Italia. L’iter di selezione prevede un primo colloquio individuale e, in caso positivo, un successivo colloquio di gruppo. Al termine della fase di selezione, sarà proposto un percorso di inserimento che porterà la risorsa a diventare un operatore di sportello o a lavorare nella rete commerciale della banca. Credem ricerca attualmente anche altre figure, quali laureati in informatica o ingegneria informatica che abbiano passione per la programmazione web e mobile, professionisti esperti di Information Technology, project manager con esperienza nella gestione di progetti IT per la società Credemtel. Per consultare le posizioni aperte e per candidarsi: credem.it, sezione ‘lavora con noi’.