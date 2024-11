"La scuola dell’infanzia?. A primavera"

Il cantiere, partito nei mesi scorsi, sta proseguendo. E le operazioni dovrebbero concludersi entro la primavera del 2025, con la nuova struttura che potrà entrare definitivamente in funzione a partire dal prossimo settembre. Sono gli ultimi sviluppi in ordine cronologico relativi allo stato d’avanzamento del cantiere della nuova scuola per l’infanzia di Vinci capoluogo, per un progetto che affonda le sue radici nella scorsa legislatura. Proprio un paio di giorni fa, il sindaco Daniele Vanni ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessore Francesco Marzocchini e ai tecnici comunali per valutare l’evoluzione dei lavori. Le opere strutturali in legno sono state realizzate: l’ossatura c’è, nei prossimi mesi gli operai saranno impegnati nel lavorare soprattutto all’interno dei nuovi locali e nel terminare le opere esterne legate alle facciate esterne. Di questo passo, la nuova scuola potrà accogliere i primi bambini a partire dall’anno educativo 2025/26, partendo dalla fine della prossima estate. "Nei giorni scorsi sono stato a controllare i lavori del cantiere per la nuova scuola d’Infanzia a Vinci insieme all’assessore all’istruzione Francesco Marzocchini – ha confermato a tal proposito il primo cittadino, tirando le somme - il completamento dell’opera è previsto per la prossima primavera, così da rendere la struttura pronta e funzionante a settembre 2025 per l’inizio del nuovo anno educativo. Sarà una struttura accogliente, moderna, sostenibile e con i più alti standard di sicurezza per svolgere al meglio l’attività didattica".