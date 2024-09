La Real Cerretese cade nel primo tempo

Lunigiana Pontremolese

2

Real Cerretese

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia, Filippi, Vannucci, Aliboni, Grasselli, Mancini, Baudi, Gazzoli. A disp. Santini, Bernieri, Scaldarella, Haxhiu, Elmazi, Parmigiani, Tampu, Iaropoli, Pezzoni. All. Verdi.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Pieri. A disp. Pannocchia, Tramacere, Novi, Antonini, Safina, Spinelli, Shahid. All. Petroni.

Arbitro: D’Orsi di Pisa (assistenti Petri di Lucca e Marino di Pisa).

Reti: 9’ Baudi, 43’ Grasselli.

PONTREMOLI – Cade la Real Cerretese nel recupero della prima giornata del girone A di Promozione, gara rinviata lo scorso 8 settembre a causa del maltempo. Su un campo che nelle ultime due occasioni aveva portato bene, una vittoria e un pari lo scorso anno, i biancoverdi si arrendono infatti 2-0 alla Lunigiana Pontremolese, formazione su cui grava la spada di Damocle di una penalizzazione di 10 punti in classifica per la posizione irregolare di un giocatore durante la scorsa stagione (si attende la sentenza definitiva).

Decisive due reti segnate nel primo tempo, a cui i ragazzi di mister Petroni non hanno più saputo porre rimedio. La Real Cerretese si presenta in campo con lo stesso undici di domenica scorsa, fatta eccezione per l’infortunato Lelli sostituito da Pieri, mentre nelle fila dei padroni di casa torna lo squalificato Aliboni mentre restano ai box Verona, Vignozzi e D’Antongiovanni. Dopo una prima fase di studio, sono proprio i lunigianesi a colpire dopo neanche dieci minuti con Baudi, al secondo centro consecutivo.

I biancoverdi provano a reagire, ma finiscono sempre per sbattere contro l’attenta difesa biancoblu. Così, al 43’ ecco il raddoppio di Grasselli in contropiede. Dopo l’intervallo la Real Cerretese continua a tenere in mano il pallino del gioco, costruendo anche alcune interessanti occasioni per riaprire la gara, ma vuoi un po’ di imprecisione degli avanti ‘medicei’ vuoi la bravura di Cacchioli il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.