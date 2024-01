La polizia municipale a cavallo per la benedizione degli animali

Torna un’iniziativa molto attesa. E con un programma ancora più ricco. Oggi l‘associazione Amici del Centro Storico, in collaborazione con l’associazione Francigena Padule Romea, promuove la tradizionale benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto. Alle 11.30 è in programma la cerimonia di benedizione da parte del parroco monsignor Andrea Cristiani sul sagrato della collegiata San Giovanni Battista.

In piazza a ricevere la benedizione di sant’Antonio Abate protettore di tutti gli animali al termine di una serie di escursioni lungo il sentiero dell’area umida del padule e all’interno dell’area naturalistica delle Cerbaie insieme con i Cavalcanti del Padule, ci sarà anche il reparto a cavallo della polizia municipale di Firenze. Una presenza significativa e importante: il reparto festeggia quest’anno il mezzo secolo di attività. La mattinata si chiuderà con un pranzo aperto a tutti gli interessati.