La piccola Sveva diventa stella tra le stelle: "Sul set ho scoperto una storia fantastica"

Una passione scoperta per gioco, durante il lockdown. Una questione genetica considerando che la nonna, la mamma e la zia hanno sempre amato la recitazione calcando palcoscenici di paese. A portare il talento di famiglia sul piccolo schermo, però, ci ha pensato lei: Sveva Zalli, 12 anni, biondina dagli occhi azzurro cielo. Il volto angelico della giovane montelupina ha stregato il regista Giulio Base che l’ha scelta senza esitazione. "È lei". È lei, studentessa della scuola media Baccio da Montelupo (frequenta la seconda) che martedì sera alle 21.30 vedremo sulla Rai nel ruolo di Margherita Hack da piccola. La baby attrice di Montelupo sarà in “Margherita delle stelle“, il film biografico dedicato alla celebre astrofisica, interpretata in età adulta da Cristiana Capotondi. Galeotto è stato un provino da remoto girato in cameretta.

"Abbiamo fatto un video in casa – racconta la mamma di Sveva, Chiara Ragonesi –. La piccola Hack doveva aggiustare la sua bicicletta, queste erano le indicazioni del regista". Sveva è stata scelta subito e con la famiglia, in una quindicina di giorni di full immersion tra Trieste, Pistoia, Firenze e Roma, ha avuto la sua grande occasione. Un ruolo da protagonista – portandosi i libri sul set per non restare indietro con i compiti – e tanto entusiasmo. "È stato un onore interpretare Margherita – commenta l’attrice in erba –. Mi sono divertita. Di lei avevo sentito parlare. A Montelupo c’è una scuola che porta il suo nome. Grazie al film ho avuto modo di conoscerla meglio. Ammiro il coraggio che ha avuto a essere se stessa, in un periodo storico fortemente maschilista. È riuscita a seguire la sua strada con ambizione coronando il sogno di diventare astronoma. Un esempio per le ragazzine come me. Se mi somiglia? Nella curiosità. E nell’essere un po’ maschiaccio. Non era vanitosa, amava saltare in sella alla sua bici coi capelli al vento. Uno spirito libero".

Niente spavento per i ciak accanto ad attori affermati. "Sul set mi sento a mio agio. Tra le scene che ho amato di più, l’ultima, registrata con Cesare Bocci. Siamo sdraiati a guardare le stelle, un bel momento tra padre e figlia". Non è la prima volta in tv. Sveva ha avuto un ruolo in “Carla“, film su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi. Ha girato la pubblicità per un noto operatore telefonico a fianco del campione olimpico Marcell Jacobs ma è la partecipazione a “All together now kids“, su Canale 5 nel 2021, che ha segnato la svolta. Dopo soli quattro provini come cantante (la musica è l’altra grande passione), è stata scelta superando una durissima selezione. Il Covid le ha regalato tempo e creatività. "Facevo ginnastica artistica a livello agonistico. Poi è arrivata la pandemia, mi sono chiusa in casa. Con mia sorella abbiamo cominciato a girare video in giardino: lei la regista, io l’attrice. Lì ho capito cosa avrei voluto fare da grande".

Mollato lo sport, nel 2020, Sveva si è iscritta ad una scuola di canto e recitazione e in pochi mesi sono sbocciate le prime opportunità. Ma c’è un’altra grande donna toscana a cui la giovane presterà il volto. Il 2 maggio su Netflix esce “Sei nell’anima“, docu film su Gianna Nannini. La piccola di famiglia Zalli si cimenterà nel ruolo della rockstar da bambina. "Il futuro? Spero di recitare con Luca Argentero o Lino Guanciale". Per un invito lanciato, ce n’è un altro raccolto. Presto Sveva sarà ospite di Maura Tombelli all’osservatorio astronomico di San Vito. La “nostra signora delle stelle“ scopritrice di asteroidi da record e, manco a farlo apposta, grande amica della Hack, ci tiene davvero a conoscerla.

Ylenia Cecchetti