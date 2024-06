La nuova piazza Boccaccio : "Sarà pronta ad accogliere gli stand di Mercantia"

Entro la metà del prossimo mese, piazza Boccaccio sarà calpestabile per oltre i due terzi dell’attuale area oggetto dei lavori. E in coincidenza con l’inizio di Mercantia, potrà quindi ospitare i banchi del mercato d’artigianato (alcuni dei quali saranno dislocati in via 2 Giugno) oltre che performance artistiche e musicali. Lo ha fatto sapere il sindaco Giovanni Campatelli, facendo il punto sullo stato d’avanzamento del cantiere del centro urbano, rassicurando le attività commerciali e lanciando un appello alla collaborazione a tutta la cittadinanza. "Mercantia è l’evento di maggiore richiamo per Certaldo. Per questo il Comune ha una macchina organizzativa che vi lavora tutto l’anno e che stamani (ieri, ndr) ho riunito per far sì che ogni aspetto venga curato e ogni problematica gestita al meglio – ha detto - per raggiungere questo obiettivo però, è importante che tutti i soggetti che gravitano intorno a Mercantia, cioè cittadini, associazioni e commercianti, diano la propria collaborazione. Sono certo che questa edizione sarà non solo un bell’evento, ma la prima occasione per valorizzare la nostra nuova piazza Boccaccio. Una piazza che, anche se da ultimare, potremo già apprezzare per nuova conformazione degli spazi a raso". La trentaseiesima edizione del "Festival internazionale del quarto teatro" inizierà com’è noto il prossimo 17 luglio, per chiudersi il 21 luglio successivo.

"Il tema di questa edizione è “Il trionfo del sole“ – ha ricordato Alessandro Gigli, direttore artistico di Mercantia, che proprio ieri ha consegnato al nuovo primo cittadino una copia del manifesto dell’edizione 2024 della rassegna – un tema che lascia intendere a un periodo di ritrovata luce e serenità dopo gli anni di difficile ripresa post pandemia. Nell’immagine di quest’anno infatti, c’è un’esplosione di colore. E dal basso emerge una luce, portata da una donna, che è il simbolo di un “femminino cosmico“ di un’energia vitale, femminile, solare, alla quale affidiamo la guida del nostro desiderio di rinascita". Non è tutto, perché proprio nei giorni scorsi il Comune ha affidato ad una società l’incarico di progettare e definire un evento aperto al pubblico da svolgersi in centro nel corso del prossimo luglio, a fronte di un impegno di poco superiore ai 15mila euro. La nuova amministrazione non sembra insomma avere dubbi: piazza Boccaccio sarà pronta a breve.