"La notte di Isabella". Un tuffo nel Rinascimento

"Siamo felici di illustrare questo evento con un paese che si accinge a presentarsi di nuovo immerso nell’atmosfera della seconda metà del ‘500. E per arrivare a questo risultato sono stati necessari grandi preparativi, numerose associazioni coinvolte, il massimo impegno dell’amministrazione". Il sindaco Simona Rossetti ha così sintetizzato la "Notte di Isabella", che è pronta a tornare anche quest’anno sabato prossimo per concludersi nelle prime ore della domenica.

È stata presentata a Firenze, in Regione, alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e del consigliere regionale Enrico Sostegni. Il prossimo fine settimana, insomma, il centro storico di Cerreto tornerà idealmente indietro sino al luglio del 1576, in un clima di festa (con tanto di figuranti in costumi d’epoca) per l’arrivo di Isabella de’ Medici per raggiungere il suo sposo nella villa. Tra le mura del borgo si potranno incontrare nobili e popolani, antichi cavalieri e scene di vita quotidiana, antichi mestieri, giochi storici, musiche e balli rinascimentali, falconieri, prodezze di spade e di balestre, giochi di fuoco e di bandiere. I visitatori potranno entrare nelle atmosfere della Villa Medicea, della Pieve di San Leonardo, dell’Oratorio della Santissima Trinità accolti da personaggi storici che faranno da guida. Ed avranno inoltre la possibilità di assaggiare piatti tipici dell’epoca e del territorio. Per due giorni, a partire dal tardo pomeriggio del sabato, l’atmosfera si riscalderà in un susseguirsi di spettacoli di ogni genere. Fino alla notizia della misteriosa morte di Isabella, avvenuta proprio a Cerreto Guidi il 16 Luglio 1576.

"Saranno due giorni fantastici di ritorno al Rinascimento – ha detto il presidente della Pro Loco di Cerreto Guidi, Lorenzo Brunori - e la presenza di Isabella ci permette un ideale ritorno al passato. Si potrà vedere allestimenti molto curati, i nostri antichi mestieri, i giocolieri, il fuoco, le nostre quattro contrade che si esibiranno per il pubblico. Un’occasione straordinaria per visitare Cerreto Guidi e in particolare la Villa Medicea patrimonio dell’Unesco in orario anche serale". E giunti a questo punto, il conto alla rovescia può partire.