La Municipale festeggia il patrono. Cerimonia con il cardinale Betori

La Polizia municipale dell’Unione dei Comuni ha festeggiatoquest’anno San Sebastiano a Castelfiorentino, con una cerimonia che si è tenuta nel santuario di Santa Verdiana, e una messa presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo della Città Metropolita di Firenze. Il porporato ha incontrato ieri pomeriggio nel prato della chiesa il gruppo cinofilo della municipale, per poi recarsi sul sagrato del santuario dove sono intervenute varie autorità, dal sindaco e presidente dell’Unione Alessio Falorni al comandante della municipale Massimo Luschi, insieme al consigliere regionale Enrico Sostegni e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato e del personale in congedo della Polizia municipale. La messa è stata animata dalla Corale della Polizia municipale dell’Unione diretta dal maestro Tommaso Pini, con la partecipazione della Scuola di musica di Castelfiorentino (diretta dal maestro Gabriele Centorbi). Al termine della Messa l’ispettore Alessandro Pippi ha quindi recitato una preghiera a San Sebastiano martire ed è stato eseguito il Silenzio al ricordo e in memoria dei caduti delle forze dell’ordine. Il comandante Luschi ha donato al cardinale Betori un vaso di maiolica dove su un lato è stato decorato lo stemma di sua eminenza con il motto cardinalizio, mentre sull’altro lato è riprodotto un giglio (simbolo di Castelfiorentino e di Firenze). Al preposto di Santa Verdiana, don Alessandro Lombardi, è stata invece donata una “robbiana” (terracotta invetriata).