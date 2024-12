La moda, fra crisi e futuro: "Un vertice con i sindaci per definire le strategie"

Sugli aiuti alla moda in crisi prende la parola il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore FdI in Toscana Diego Petrucci: "Il governo mantiene ancora una volta le promesse. Sono stati stanziati ulteriori 36,8 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga del comparto moda compreso il settore conciario e del cuoio. I fondi permetteranno una proroga da 8 a 12 settimane della cassa integrazione che durerà fino al 31 gennaio per le aziende sotto i 15 dipendenti". "Da tempo il Governo era al lavoro per trovare questi stanziamenti – aggiunge Petrucci – . Anche grazie all’incontro che abbiamo fatto con il Ministro Urso assieme ai sindaci del Comprensorio del Cuoio, il Governo sta mantenendo l’attenzione sul sistema moda in generale e su pelle e cuoio in particolare". A quell’’incontro erano presenti i sindaci del distretto e anche Emma Donnini, sindaco di Fucecchio. "Nei prossimi giorni incontrerò i primi cittadini della zona – aggiunge Petrucci – proprio per parlare delle politiche da mettere in campo per garantire un domani al settore. Il futuro del comparto è sul tavolo del governo che sta sostenendo il settore con questi ammortizzatori sociali e ha ben presente che occorra elaborare una strategia per rilanciare l’intero settore (dal cuoio, alla moda fino alle minuterie metalliche) e garantirne la sopravvivenza nel medio termine".