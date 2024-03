La mobilità sostenibile. Pista di viale Colombo: "Ecco gli ultimi ritocchi"

È stata al centro di durissime polemiche. Ma intanto l’opera è ad un passo dall’obiettivo. Siamo su Viale Colombo: "Il tratto di pista ciclabile che mancava è realizzata – dice il sindaco Alessio Spinelli che ha effettuato un sopralluogo una manciata di ore fa –. Stanno già asfaltando la parte da percorrere, ma lasciando una aiuola centrale per preservare le belle piante". Con il primo cittadino c’è l’assessore allo sport Fabio Gargani che annuncia: "In occasione dell’inaugurazione sarà percorsa tutti insieme, con un grande evento; inviteremo tutte le società sportive per godere di questa realizzazione". Un’opera che, secondo Spinelli, è una ulteriore e fondamentale spinta "alla mobilità sostenibile". La pista ciclo pedonale di Viale Colombo, lungo la strada che collega il capoluogo alla popolosa frazione di Ponte a Cappiano, unisce i centri abitati e le zone produttive. Si tratta di uno dei tanti interventi che la giunta Spinelli, nel corso dei due mandati, ha progettato e realizzato nell’ambito della mobilità sostenibile; per viale Colombo la realizzazione della pista ciclo pedonale ha previsto anche l’istituzione del senso unico di marcia con una riduzione dei rischi. Un’opera che si estende per quasi 1300 metri e che alla sua conclusione avrà consentito anche di sistemare alcune incongruenze dovute ai fossati che la affiancano su ambo i lati in gran parte del percorso. Fossati che sono stati risagomati e resi idonei a un miglior scorrimento delle acque meteoriche. Contemporaneamente sono stati sistemati molti accessi ai passi carrabili delle proprietà private con l’apposizione di griglie metalliche per il convogliamento delle acque.

I lavori per la conclusione dell’opera, appunto, che comprendono anche due porzioni realizzate da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione di due nuove attività commerciali, sono oramai entrati nella fase conclusiva. Le opere stanno rispettando l’attuale cronoprogramma e si concluderanno nel corso della primavera. "E’ un’opera voluta da tutti i cittadini delle associazioni di Ponte a Cappiano e dalla stragrande maggioranza dei residenti su viale Colombo – ha più volte sottolineato Spinelli –, che, fino all’inizio dei lavori, erano abituati a veder sfrecciare davanti alle proprie abitazioni file idi veicoli, soprattutto autocarri di grande portata che mettevano a rischio l’incolumità pubblica".

C. B.