La metamorfosi. Kafka a teatro in voce e musica

Un viaggio alla scoperta di Franz Kafka, attraverso l’esplorazione di uno dei suoi più famosi racconti. Questo lo spettacolo in cui la voce narrante di Mattia Fornabaio e la suggestiva musica eseguita dal vivo dalla pianista Ilaria Posarelli cercheranno di avvicinare il pubblico alla psiche del grande autore, con la rappresentazione di un testo dall’atmosfera drammatica e oscura che parla di sofferenza, orrore, diversità e trasformazioni. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Teatro di Vinci, con replica domani pomeriggio alle 17. Kafka è uno di quegli autori che non divenne famoso in vita. È risaputo infatti che avesse bruciato lui stesso buona parte del proprio lavoro, e che avesse ordinato che anche gli scritti inediti subissero la stessa sorte. Nonostante ciò, il suo amico ed esecutore testamentario Max Brod pubblicò ugualmente alcune delle sue opere. È grazie a questo che oggi conosciamo capolavori come "Il Castello" e "Il Processo". Tuttavia, inizialmente non fu affatto facile dare il giusto merito a tali opere, poiché alcune parti erano incomplete e molti appunti non erano stati scritti in ordine cronologico. Kafka ha influenzato a tal punto il modo di pensare che nel linguaggio corrente sono entrate espressioni come ’kafkiano’, per intendere tutto ciò che è assurdo, paradossale, alienante. Un’idea della vita pari a un vicolo cieco, di costrizione, dubbio, disagio, solitudine, esclusione, attesa. Tra l’altro, sebbene i biografi recenti abbiano cercato di minimizzare l’idea che Kafka stesso si ritenesse un individuo simile a Gregorio Samsa, il protagonista de "La Metamorfosi", è risaputo che vivesse in un appartamento identico a quello descritto nel celebre racconto. Questo spettacolo è un nuovo lavoro dell’associazione Ilaria e Mattia, che ha voluto cimentarsi con un nuovo testo e un nuovo autore, presentato in maniera davvero particolare. Obbligatoria la prenotazione, da effettuare al 329 8574777 (anche tramite messaggio WhatsApp) o a [email protected], oppure telefonando al numero 0571 933285 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected].