"La cura della persona sempre più importante"

"Questo Natale? Un picco di vendite mai registrate prima. Il settore è in forte crescita. C’è un ritorno alla cura di sé e al benessere, anche tra i giovanissimi". Tra gli articoli più acquistati come idea regalo all’erboristeria Il Mandorlo, candele, profumatori per ambiente, gli olii essenziali, miscele purificanti ma anche tè e tisane, "tutte coccole alle quali non si rinuncia - spiega il naturopata empolese Domingo Pannocchi - Il mondo dell’erboristeria dopo il Covid è cambiato, c’è tanta più richiesta e il benessere, l’attenzione alla cura della casa e della persona sono diventati un’esigenza. Lo abbiamo notato in questo dicembre più che mai". Gli affari sono andati bene per Il Mandorlo, che dal 2009 è a servizio della clientela nel suo negozio di piazza Guido Guerra. L’attività, per i risultati ottenuti, ha anche ricevuto il secondo premio nell’ambito di "Vota la vetrina più bella", il gioco promosso da La Nazione insieme a Confesercenti e all’associazione Centro storico.