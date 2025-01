"La corsia ciclabile? Sarà un progetto di Unione"

EMPOLESE VALDELSA

Il messaggio lanciato dall’Autodromo del Mugello è arrivato velocissimo a destinazione riscontrando subito pareri favorevoli anche da queste parti. "La bike lane? Un progetto già in cantiere – assicura Alessio Mugnaini (nella foto), sindaco di Montespertoli – In occasione del rifacimento della segnaletica comunale è prevista la realizzazione della corsia ciclabile". Ma di bike lane se ne sta già parlando anche a livello di Unione. "Stiamo pensando di creare un coordinamento tra gli assessori allo sport di tutti i Comuni in modo da ragionare ad un progetto di area – spiega Mugnaini – Ci sono strade che abbracciano più territori comunali. Sarebbe assurdo realizzare una corsia ciclabile in un comune e non darle continuità in quello accanto. Pertanto ha senso progettarla a livello di area".

Mugnaini ne riconosce non solo un elemento che legittimerebbe una volta di più la presenza dei ciclisti sulle strade, favorendo l’aumento della consapevolezza e quindi, si spera, la riduzione degli incidenti, ma anche un volano per il turismo. "Una corsia ciclabile favorirebbe e incrementerebbe sicuramente il cicloturismo sul nostro territorio con ricadute economiche importanti". Come e dove realizzare le bike lane è ancora tutto da decidere. Intanto l’associazione Io Rispetto il Ciclista sta preparando un format comunicativo, con i riferimenti normativi ed esempi già realizzate in Europa da inviare a tutti i comuni. Un modo, insomma, per prendere spunto.

