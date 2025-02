“La Collina“ è un omaggio a due poeti

CASTELFIORENTINOUn omaggio alla poesia di Egdar Lee Masters e alla musica di Fabrizio De André. Ecco cos’è "La Collina", lo spettacolo scritto da Sabrina Ancarola, che la compagnia teatrale Acquainbocca porterà in scena domani sera alle 21.30 al Gat Teatro di Castelnuovo. "Sono passati più di cento anni da quando Edgar Lee Masters scrisse l’Antologia di Spoon River, e più di cinquanta da quando Fabrizio De André pubblicò Non al denaro, non all’amore né al cielo. Le liriche di Masters, che hanno ispirato l’album di De André, potrebbero riportarci a personaggi lontani dal nostro tempo attuale eppure, se osserviamo bene "la collina", ritroviamo i personaggi cantati e decantati dai due artisti, perché, seppure cambino usi e costumi, vizi e virtù restano immutati. Anna Di Maggio e Gianluca Truppa (nella foto) racconteranno del loro sonno, accompagnati dalla voce e dalla chitarra di Riccardo Mori. Pronti ad incamminarvi su per la collina, per conoscere e riconoscere il giudice, il malato di cuore, l’ottico e tutti gli altri? La Compagnia teatrale "AcquainBocca" nasce a Firenze nel 2010 da un gruppo di artisti - prima di tutto amici - cantanti, ballerini, attori che hanno deciso di mettere le proprie capacità individuali, il proprio talento ed entusiasmo al servizio della compagnia guidata dal "mister" Gianluca Truppa. Questo appuntamento chiude il cartellone della stagione 2024-2025.