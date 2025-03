La città ritrova un altro spazio. Ecco la nuova piazza La Vergine: "Ora non sarà più un parcheggio"

Fra cantieri aperti e che verranno – Fucecchio sarà al centro, nei prossimi due anni di una mole importante e milionaria di lavori – c’è la prima inaugurazione del nuovo anno: la prima, perché secondo cronoprogrammna, ne arriveranno a breve anche altre. Ieri mattina, nella giornata che ricorda Padre Angelico Ceci, si è tenuto il taglio del nastro della nuova piazza La Vergine, con un look completamente rinnovato a seguito dei lavori resi possibili grazie ai fondi del Pnrr. Alla presenza della sindaca Emma Donnini, della giunta comunale, di alcuni consiglieri e dei tecnici che hanno seguito l’intervento (la dottoressa Paola Pollina, dirigente ai lavori pubblici, e il geometra Luca Prolifici), la nuova piazza è stata resa fruibile alla cittadinanza come nuovo spazio di socialità.

"Quella di stamattina è la prima di tante giornate di festa che attendono Fucecchio – ha detto la sindaca Emma Donnini –. Questa piazza da oggi non sarà più un parcheggio ma diventerà un spazio di ritrovo per la comunità. E ciò è stato reso possibile grazie ad un’amministrazione capace di intercettare i 21 milioni di euro del Pnrr che si stanno traducendo in opere pubbliche. Opere che renderanno la nostra città sempre più vivibile e più bella, una Fucecchio che mette al centro le persone".

"Sono particolarmente emozionato perché è un pezzo di storia che ritorna alle origini – ha aggiunto l’assessore al centro storico Emiliano Lazzeretti –. Ai cittadini chiediamo un po’ di pazienza per tutti gli interventi attualmente in corso, ma siamo certi che saranno orgogliosi della Fucecchio che vedranno nel 2026, quando tutte le opere saranno completate. Nella chiesa della Vergine, con Padre Ceci, sono cresciuto, e oggi sono felice di poter annunciare l’inizio dei lavori che permetteranno di rinnovare anche l’interno della chiesa".

In occasione dei 25 anni dalla morte di Padre Ceci, nel pomeriggio c’è stata la messa in suo onore e, a seguire, l’apertura di una mostra a lui dedicata nel chiostro della Vergine.