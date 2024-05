La città invasa dallo sport. Un doppio appuntamento. Fra giochi e competizioni

Tutti in campo. Per una giornata all’insegna dello sport. Domani a Fucecchio doppia iniziativa con protagonisti gli studenti, le associazioni e le società sportive. Al mattino, a partire dalle 9, al centro tecnico ’Umberto Galli’ in piazza Pertini andrà in scena la 24esima edizione dei Giochi di Maggio, una rassegna promossa dall’istituto comprensivo che vedrà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di tutto il territorio cimentarsi in vari sport con gare e competizioni finalizzate ad avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva, all’insegna del benessere, del divertimento e del fair play.

"I Giochi di Maggio - dice la dirigente scolastica Angela Surace - a Fucecchio sono ormai un’istituzione e rappresentano un valore aggiunto importantissimo per il nostro istituto. E’ una vera e propria festa dedicata alle discipline sportive che coinvolge alunni e famiglie e che vede le nostre scuole protagoniste insieme alle tante società e associazioni sportive di Fucecchio. Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione per lo sport e per il movimento a scuola, che contribuiscono a una crescita armoniosa di bambini e ragazzi. Nelle nostre attività sottolineiamo l’importanza del fair play, della solidarietà e del non agonismo". Il secondo appuntamento sarà nel pomeriggio. In piazza Montanelli, corso Matteotti e nelle strade adiacenti si terrà la seconda edizione della Festa dello Sport, promossa dalla Consulta dello sport, un organismo consultivo, luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, sociali ed educative del territorio.

Istituita nel 2021 con l’obiettivo di valorizzare le espressioni associative presenti sul territorio, la Consulta organizza per il secondo anno consecutivo una giornata dedicata a società sportive e associazioni che avranno modo, attraverso la loro presenza e le loro esibizioni nelle strade e nella piazze, di farsi conoscere da tanti cittadini e di avvicinare giovani e meno giovani alla pratica dello sport attivo. "Crediamo molto in questa iniziativa - spiega il presidente della Consulta Alberto Beconcini - che già lo scorso anno ci ha dato un riscontro importante. La Consulta rappresenta 30 soggetti, tra società e associazioni sportive, che sono il cuore pulsante di Fucecchio. Nel pomeriggio di sabato la loro iniziativa e il loro entusiasmo contagerà il centro del paese portando lo sport in ogni angolo".