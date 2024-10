La città e l’informazione . I corsi alla "Montanelli". Emozioni con Ranucci

È stato lo stesso Sigfrido Ranucci, con un post, a sottolineare la piena riuscita dell’evento che lo ha visto protagonista e che è stato, anche, il momento inaugurale della “Winter school“ della Fondazione Montanelli Bassi. "Giornata emozionante passata alla Fondazione Montanelli Bassi, tra le opere, gli oggetti di vita del maestro Indro Montanelli – si legge nel post del famoso giornalista d’inchiesta –. Emozionante anche al Teatro Pacini di Fucecchio. Ho avuto l’onore di aprire il terzo corso di giornalismo, dialogando di libertà di stampa con Letizia Moizzi, nipote del maestro, e del libro “La Scelta“ edito da Bompiani, davanti agli studenti, agli amministratori e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ringrazio per averci dedicato il suo tempo". Del resto, non poteva che iniziare con un grande evento inaugurale, la scuola di giornalismo internazionale e nuovi media. Ranucci, dopo una visita nella sede della Fondazione e agli studi di Indro Montanelli, ha raccontato con grande coinvolgimento molti episodi tratti da alcune delle sue inchieste. "Un ringraziamento – scrive la Fondazione Montanelli – a tutti coloro che hanno collaborato, in particolare i nostri partner, Fondazione Cr Firenze. Rotary Club Fucecchio Santa Croce Comune di Fucecchio, Ordine dei Giornalisti Toscana, dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa.

La “Winter school“ prevede lezioni e discussioni con la partecipazione di esperti – docenti universitari, analisti e giornalisti impegnati nelle diverse aree del mondo – che illustreranno sia le situazioni politiche e le criticità di ciascun continente, sia le forme e i problemi della comunicazione e della circolazione delle informazioni nell’era digitale. Porre le basi per conoscere le realtà locali e sviluppare le competenze nella gestione delle informazioni costituiscono gli obiettivi principali di questa introduzione a una professione che – come diceva Montanelli – “… può anche diventare un’avventura, ma per guadagnarsela bisogna faticare molto…“, tanto più nel mondo attuale, segnato da profonde trasformazioni nella trasmissione delle informazioni. Nuova sessione della scuola il prossimo fine settimana. La sessione conclusiva sarà il 27 ottobre e e vedrà la presenza di Domenico Quirico, giornalista de La Stampa e Premio Indro Montanelli 2013.

C. B.