La ciclabile lungo viale Colombo. Avanti tutta con il maxi-progetto: "Poi anche il tratto con le Cerbaie"

"L’opera su viale Colombo sta andando avanti come da programma. Per completare l’intero tratto manca l’intervento terminale da realizzare da parte dei privati frontisti, come da accordi secondo i piani urbanistici. Lavoreremo poi sulla progettazione della porzione che collega il centro di Ponte a Cappiano alla rotatoria sulla Francesca bis per ’agganciarla’ all’attuale su viale Colombo". Il sindaco Emma Donnini ha così fatto il punto circa lo stato d’avanzamento del percorso ciclopedonale protetto in corso su viale Colombo. Un’opera da oltre 150mila euro, nel corso della quale è emersa la necessità di eseguire alcune opere complementari consistenti della bitumatura della sede stradale adiacente al percorso e delle aree limitrofe (al fine di migliorare la sicurezza stradale generale). Per un compito, quest’ultimo, che il Comune ha affidato proprio pochi giorni fa ad una ditta apposita. E che dovrebbe quindi essere espletato partendo dai prossimi giorni.

"L’intervento più importante sulla mobilità dolce riguarda la ciclopista fluviale sull’Arno, di cui Fucecchio è capofila, in condivisione con i comuni di Cerreto Guidi, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco – ha aggiunto Donnini, facendo il punto sulla questione ’ciclabili’ – quest’opera è già stata avviata sul territorio e se ne vedono alcuni tratti lungo viale Gramsci e piazza Aldo Moro, oltre al tratto sull’argine che passa vicino l’impianto della piscina intercomunale e va verso Santa Croce".

In calendario, in termini di mobilità green, ci sono infine altre operazioni che dovranno collegare il centro alle frazioni.

"In programma c’è la pista ciclopedonale a collegare il capoluogo con la zona delle Cerbaie. Nello specifico, con il campo sportivo nella frazione di Torre – ha concluso il sindaco – in base al piano redatto alcuni anni fa sulla mobilità sostenibile, anche nell’anello urbano aggiungeremo tratti di collegamento con le ciclabili che portano alle zone esterne della città. Tutte queste piste saranno in questo modo interconnesse tra loro, per sviluppare e incentivare sempre più questo tipo di mobilità".