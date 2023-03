La canzone di Cardone sarà trasmessa domani a ’Cantando Ballando’

Uno dei programmi di punta di Canale Italia, canale 76 del digitale, ’Cantando Ballando’ farà da palcoscenico alle note scritte da Vito Cardone, autore empolese. Ad interpretare la canzone in diretta da Padova, domani alle 21, Alberto Cripaldi di Treviso, che canterà il brano dal titolo "Uantana". A rendere il tutto ancora più empolese, la citazione, all’interno della canzone, del prestigioso marchio Sammontana. Quando si parla di gelati, come fa Cardone nel testo della canzone che ha scritto nel 2019, non si può non parlare della Sammontana. A legare l’autore a ’Uantana’, un valore anche affettivo: il primo ad interpretare la canzone è stato il nipote Leandro, che all’età di 7 anni ha cantato il brano in un video registrato dal nonno. Inoltre, sempre nel corso della diretta di ’Cantando Ballando’, due grandi tenori Antonio Feltracco e Luca Vettoretto di Aslo canteranno la canzone ’Qualche tempo fa’, scritta sempre da Cardone, una dedica a un pilastro del cinema italiano, Sofia Loren. L’autore Vito Cardone ha voluto omaggiare due grandi nomi cari a tutto il pubblico italiano e non solo.