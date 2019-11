Montelupo Fiorentino, 30 novembre 2019 - E' stato denunciato per omicidio stradale un 46enne di Prato che, alla guida di un furgoncino, ieri sera a Montelupo Fiorentino ha travolto , causandone la morte, Adnad Arshad, pachistano di 25 anni richiedente asilo e ospite del centro di accoglienza di Camaioni.

I carabinieri hanno rilevato che il conducente, che si era subito fermato e aveva chiamato per primo i soccorsi, aveva un tasso alcolemico di poco sopra gli 0,5 grammi per litro. Questo, dunque, il particolare che ha aggravato nel corso della notte la posizione del 46enne. Il suo veicolo è stato posto sotto sequestro. Il corpo del giovane pachistano è stato portato nel reparto di medicina legale a disposizione del pm Leopoldo De Gregorio per l'autopsia.