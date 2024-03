Infioratori della Pro Loco. Un’eccellenza dell’Italia

L’Unione nazionale Pro Loco d’Italia avvia il primo censimento nazionale con l’intento di mappare oltre 200mila espressioni, pratiche, conoscenze, riti e feste storiche diffuse su tutto il territorio italiano e in particolare dei piccoli comuni. L’iniziativa dell’Unpli arriva a poco più di vent’anni dall’adozione della Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tra le attività che verranno mappate rientrano le tradizioni e le espressioni orali, compresi i dialetti, la storia orale, la narrativa e la toponomastica, la musica e le arti dello spettacolo di tradizione. E in questo mondo di bellezze ed eccellenze troviamo anche la Pro Loco di Fucecchio che porta avanti l’antica tradizione dell’Infiorata. Proprio ieri gli infioratori faranno tappa a Firenze per la manifestazione dei 100 giorni al Tour de France, in piazza della Signoria. Domani saranno a Pisa in occasione del capodanno pisano, prevista all’interno della Chiesa di Santa Maria della Spina, in riva all’Arno.