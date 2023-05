Industria 4.0, l’Asev fa il punto

Si svolge domani a Firenze, dalle 9.30 alle 13 all’Auditorium Innovation Center di Nana Bianca in Lungarno Soderini, il convegno finale del progetto internazionale “40 Ready – Rafforzare le capacità delle imprese per affrontare le sfide di Industria 4.0”. ll progetto “40Ready”,finanziato dal programma Interreg Europe, è coordinato come capofila dall’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa con la partecipazione come partner della Regione Toscana. Nel corso del convegno di domani verranno illustrati i risultati ottenuti dalle Regioni partecipanti (oltre alla Toscana, regioni di Finlandia, Belgio, Lituania, Romania, Spagna e Polonia) in 3 anni di confronto e scambio di buone prassi sul ruolo centrale che le nuove competenze 4.0 hanno nello sviluppo delle imprese. "L’occasione è stata concepita non solo per condividere i risultati progettuali – afferma il direttore di Asev ,Tiziano Cini - ma anche per incoraggiare lo scambio di prospettive politiche future per le Pmi nel campo dell’Industria 4.0 e della digitalizzazione, per favorire le modalità di previsione delle competenze future necessarie alle imprese e della relativa necessità di formazione per la doppia transizione digitale e verde".