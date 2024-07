Incubo ponte di Camaioni: "Vogliamo il semaforo"

Una lettera indirizzata ai sindaci di Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e Carmignano, per chiedere alle tre amministrazioni comunali di valutare la possibilità di installare un semaforo (ed eventualmente sollecitarne l’installazione) per poter meglio regolamentare il transito dei veicoli sul ponte di Camaioni. È l’iniziativa presa nei giorni scorsi da Cristian Volpi, un privato cittadino residente sul territorio carmignanese, per provare a rendere più sicuro e agevole il passaggio su un’infrastruttura sulla quale si procede a senso unico alternato. E che richiede in ogni caso una certa dose di attenzione: proprio lo scorso anno si è chiuso un intervento di manutenzione straordinaria da 300mila euro portato avanti dai tre Comuni. E più volte, in passato, alcuni mezzi pesanti sono rimasti bloccati durante l’attraversamento.

"Capita spesso che, aspettando il proprio turno, si creino code da una o dall’altra parte del ponte – ha fatto presente Volpi – senza contare che chi viene da Montelupo e procede verso Carmignano non sempre può contare su una buona visibilità: la vegetazione presente sul lato destro dell’infrastruttura, lo stesso verso cui si sviluppa la strada dopo il ponte, finisce con il togliere la visuale su quel tratto. Impedendo così di vedere eventuali auto in arrivo, perlomeno finchè non si trovano all’imboccatura". Una criticità che, oltre che con le periodiche operazioni di sfalcio dell’erba, potrebbe quindi essere risolta definitivamente con un semaforo: considerando che il ponte consente l’attraversamento di un solo veicolo per volta in entrambi i sensi di marcia, la luce verde, quella rossa e quella gialla darebbero agli utenti una certezza in più su quando passare. E su queste basi, Volpi ha fatto sapere di aver scritto al sindaco di Montelupo Simone Londi, al collega di Capraia e Limite Alessandro Giunti e al primo cittadino carmignanese Edoardo Prestanti. "Non so quanto sia concretizzabile questa idea, in tutta sincerità – ha concluso –, ma penso che un semaforo posto all’inizio del ponte potrebbe davvero essere utile".

G.F.