“Incontriamoci al bar“ con gli SPIattori Una commedia brillante al Circolo Il Progresso

Un bar di paese diventa il luogo d’incontri, di pettegolezzi, di segreti. Ma offre anche l’opportunità, a un professore in pensione, di elaborare una serie di spunti creativi, trasformandosi così in una impensabile fonte di ispirazione per il suo libro di storie quasi... comuni. E’ questa, in estrema sintesi, la trama di “Incontriamoci al bar”, spettacolo portato in scena domani sera alle 21.30 dagli SPIattori, presso il Circolo Il Progresso di Montelupo. Gli attori della compagnia di Castelfiorentino interpreteranno una commedia brillante scritta da Augusta Elena Giglioli, con la sapiente regia di Lucia Taddei e Diego Conforti.