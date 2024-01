Schianto contro il guard rail: auto dilaniata dalle lamiere. Salvi quattro giovani

Montespertoli (Firenze), 21 gennaio 2024 – Incidente all’alba di questa mattina, 21 gennaio, in via Romita, nel comune di Montespertoli. Un’auto con a bordo quattro giovani si è schiantata a bordo strada contro un guard rail. Nell’urto le lamiere hanno letteralmente dilaniato la macchina, fortunatamente senza colpire gli occupanti. Vetri rotti, pezzi di carrozzeria a terra: il mezzo è stato completamente distrutto, squartato in due dalla barriera di sicurezza lungo la strada.

Sul posto, poco prima delle 6, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento San Casciano in Val di Pesa, che hanno estratto, in collaborazione con il personale sanitario del 118, le 4 persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo per la presenza delle lamiere del guard rail.