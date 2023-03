Incidente a Empoli, in monopattino si scontra con un’auto: è grave

Un ragazzo in monopattino (Foto di repertorio)

Empoli, 7 marzo 2023 – Sono un’ottima risorsa anti inquinamento e in città se ne vedono sempre più spesso. Ma talvolta i monopattini elettrici possono diventare un rischio per chi li guida. Nell’agosto di due anni fa, ad esempio, a Firenze il conducente di un monopattino fu travolto e ucciso da uno scooter. Ieri mattina, invece, in via Cesare Battisti a Empoli si è verificato il primo grave incidente che ha visto coinvolto un monopattino.

Il conducente, un uomo di 45 anni, si è scontrato con un’auto e ha riportato gravi traumi. Per fortuna non è in pericolo di vita. Immediato l’intervento di ambulanza e automedica inviate dal 118. Inizialmente, per il tipo di ferite riportate, l’uomo è arrivato al pronto soccorso del San Giuseppe in codice rosso. Poi le sue condizioni sono migliorate e il codice è diventato giallo. Alla guida dell’auto, una Panda, c’era una donna di 74 anni, rimasta illesa.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione pare che lo scontro sia avvenuto nelle vicinanze di un attraversamento pedonale e che il conducente non avesse il casco (è obbligatorio solo per i maggiorenni).

Si tratta purtroppo dell’ennesimo scontro che si verifica in via Cesare Battisti, una delle strade più pericolose della città. In generale, il trend che è stato registrato dall’inizio dell’anno per quanto riguarda i sinistri stradali, non è affatto dei migliori: in due mesi, riferisce la polizia municipale, si sono verificati già cento incidenti.