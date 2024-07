Vinci (Firenze), 30 luglio 2024 – Paura a Sovigliana di Vinci per un incendio di sterpaglie divampato intorno alle 21 lungo l’argine dell’Arno. Le fiamme erano visibili a lunga distanza anche dalla sponda opposta, nel Comune di Empoli.

Incendio a Sovigliana

I vigili del fuoco, chiamati da alcuni cittadini, sono entrati in azione con le autopompe. Oltre alle sterpaglie andate in fumo, non dovrebbero esserci particolari danni. Tra il fuoco e le abitazioni c’è una strada di mezzo, via Empolese. Ignote le cause.