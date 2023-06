In classe pedalando: ora si può

A scuola in bici? Con le ’Bike Station’si può, anche negli istituti dell’Empolese Valdelsa. Da settembre diventano operative tutte e 7 le ciclostazioni realizzate dalla MetroCittà di Firenze e disseminate tra gli istituti della provincia. L’obiettivo? Incentivare la mobilità dolce tra i giovanissimi. L’operazione è costata circa 920mila euro. Si tratta di veri e propri depositi per bici e monopattini coperti, chiusi e attrezzati con portabiciclette, colonnine di ricarica e armadi per i caschi.

Le ciclostazioni sbarcheranno all’Enriques di Castelfiorentino e serviranno il plesso scolastico di via Bonistallo- Raffaello Sanzio a Empoli così come quello fucecchiese del Checchi. Ambiente e tecnologia, da settembre il binomio è green. Dotate di una porta di ingresso con serratura elettronica, la cui apertura avviene tramite una tessera magnetica che dovrà essere richiesta alla segreteria di ciascun istituto, le ’Bike Station’ potranno contenere fino agli 80 posteggi. Saranno dotate di un monitor per la proiezione di informazioni sulla mobilità sostenibile, di un armadio per 11 monopattini e bici pieghevoli e di 16 prese di corrente per la ricarica. Non mancherà l’impianto di illuminazione notturna, quello di videosorveglianza ed il pulsante di emergenza.