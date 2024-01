Ilenia, una voce celestiale: "Porterò un messaggio di pace e uguaglianza"

Mentre Amadeus si prepara a salire sul palco dell’Ariston per la 74esima edizione della gara canora più famosa d’Italia, quella dedicata ai ’big’, c’è un altro appuntamento in contemporanea. Insolito e sconosciuto ai più. Si chiama “Cristian Music Festival Sanremo 24“ ed è il Festival della Canzone cristiana, giunto alla terza edizione, patrocinato dal Comune di Sanremo, con la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. La Radio ufficiale è Radio Vaticana Vatican News e per chi non lo avesse capito, la mission è una: l’unione del canto con quello della fede, senza pregiudizi e distinzioni. Un grido di speranza e coraggio tramite il linguaggio più potente, quello della musica.

Il motto? "Chi canta bene prega due volte", per citare Sant’Agostino. E quel che c’è di più curioso è che tra i 24 concorrenti in gara ce n’è una di Montelupo Fiorentino. Originaria di Modena ma residente nella città della ceramica da cinque anni, Ilenia Sala ha colto l’opportunità e presto sfiderà i cantanti in gara presentandosi insieme a Raffaele Mario Arteca (di Salerno). Il brano, scritto con Luca Bechelli si intitola “Salvaci tu“. "Una canzone molto vivace e ritmata – anticipa Ilenia Sala –. Sarà un’esperienza particolare questa mia prima volta, sono molto curiosa. Lo scopo è portare un messaggio di uguaglianza, pace e valori come l’altruismo, la solidarietà. Si tratta di un concorso tematico che ha una connotazione religiosa ma che quest’anno si è aperto anche ai temi di grande attualità per la nostra società". Dopo la partecipazione a Sanremo Senior, lo scorso ottobre, dove è arrivata in semifinale, Sala torna nella città dei fiori per una nuova sfida. Cinquant’anni, guida turistica a Firenze, la cantante ha girato il mondo, vivendo in Kenya, spostandosi alle Maldive, a Zanzibar, per poi – da una decina d’anni – fermarsi nella provincia fiorentina.

"La musica mi ha sempre appassionata – racconta –. Mi ispiro alle voci graffianti di Mia Martini, Loredana Bertè, al genere soul e blues. Ho maturato esperienza in un coro gospel in passato, promettendomi per il 2024 di impegnarmi di più in questa grande passione. Scrivo brani inediti, sono una cantastorie, racconto quel che mi succede nella vita". Sala ha partecipato nel 2023 al Festival Mogol-Battisti di Paestum, arrivando in finale, ed è volata in Polonia per il Festival della canzone italiana. Ora, un’altra avventura, sempre nel segno della musica. Il Cristian Music Festival – nato da un’idea del cantautore Fabrizio Venturi – si terrà dal 7 al 9 febbraio nel Teatro Festival della Canzone Cristiana-Fos, in diretta televisiva nazionale. Un Festival nel Festival, dunque, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival e la musica religiosa. Condotto dall’organizzatore, insieme all’attrice Daniela Fazzolari e a Susanna Messaggio, volto noto al grande pubblico, potrà essere seguito sul canale 68 del digitale terrestre, su Sky canale 50 e 68, in diretta su Fb e su Youtube.

