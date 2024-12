Il treno a Montelupo-Capraia. Torna la ’fermata’ del sabato: "La promessa dopo le proteste"

Il treno delle 7.30 che ogni sabato si fermava a Montelupo, per poi dirigersi alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella, sarà ripristinato a partire dal mese prossimo. Lo ha fatto sapere proprio nelle scorse ore il sindaco Simone Londi, dopo un confronto con Trenitalia, facendo così il punto su una vicenda portata all’attenzione generale (non senza qualche polemica) da alcuni pendolari nei giorni immediatamente precedenti allo scorso Natale. E che aveva innescato qualche discussione, in quanto questi ultimi avevano puntato il dito contro la cancellazione di quella ’corsa’ riscontrata lo scorso 21 dicembre.

Una corsa ben precisa: si tratta del treno regionale 18204 proveniente da Siena e diretto a Firenze che, ormai da diverso tempo, effettuava una fermata intorno alle 7.30 di ogni sabato alla stazione di Montelupo Fiorentino-Capraia. Una corsa considerata "strategica" che era stata richiesta anche dall’allora sindaco Paolo Masetti, in quanto consentiva agli studenti e ai lavoratori che necessitano di raggiungere il capoluogo di regione anche il sabato mattina per motivi di studio o lavoro di poter prendere il treno direttamente a Montelupo, piuttosto che andare a prenderlo ad Empoli.

Una questione che riguardava anche Capraia e Limite e indirettamente tutti i comuni limitrofi, in quanto quella corsa del treno regionale attualmente non più fruibile consentiva di ’alleggerire’ gli accessi allo snodo ferroviario empolese, in una fascia oraria comunque piuttosto frenetica. Alcuni lavoratori pendolari hanno quindi messo al corrente l’amministrazione comunale di questa criticità riscontrata, chiedendo al sindaco Londi di confrontarsi con Trenitalia per poter arrivare ad una risoluzione della problematica.

E il dialogo sembra aver avuto esito positivo: la corsa in questione dovrebbe essere, come detto, ripristinata a partire dall’11 gennaio prossimo. "Abbiamo chiesto informazioni a Trenitalia – ha spiegato a tal proposito il primo cittadino – la quale ci ha informato che, in riferimento al treno 18204, a partire dall’11 gennaio 2025 il sabato effettuerà la fermata anche alla stazione di Montelupo-Capraia".

G.F.