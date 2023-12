Il territorio ferito dall’alluvione: "Cantiere in via Montebono e lavori su tutte le frane aperte"

Si lavora a pieno ritmo già nell’ultimo scorcio del 2023. "In via Montebono sono in corso i lavori per il ripristino della frana e per il rifacimento e la messa in sicurezza del manto stradale. Tra alcuni giorni la strada riaprirà a senso unico alternato e dopo il completamento dell’opera tornerà percorribile regolarmente". Lo annuncia il sindaco Alessio Spinelli davanti alla riapertura dei cantieri sul territorio comunale. Il primo cittadino ha effettuato alcuni sopralluoghi per assistere alla ripresa degli interventi, principalmente quelli relativi alla messa in sicurezza di quei movimenti franosi causati dall’alluvione del 2 novembre. In primis quello in corso sul Rio di Fucecchio, all’altezza del ponte e della rotatoria tra via Bonaparte e la Strada Provinciale 11. Qui gli operai della ditta incaricata dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno stanno ricostruendo e rafforzando le sponde del corso d’acqua che furono danneggiate in occasione dell’esondazione. L’intervento è reso possibile dall’inserimento nell’elenco dei lavori da realizzare in somma urgenza da parte del Genio Civile regionale. Dopo la creazione di una “scogliera” in via Sotto le Vigne, gli operai adesso stanno predisponendo una palizzata in legno di castagno che possa contenere la terra necessaria a ricreare la sponda distrutta dalla piena.

"È un intervento urgente ed estremamente importante - ha commentato Spinelli - che deve servire a tutelare questa zona del capoluogo. Visto che siamo nel periodo invernale occorre procedere rapidamente alla realizzazione dell’opera". Per ricreare la sponda sinistra del Rio di Fucecchio, in questo tratto, è stato necessario rimuovere momentaneamente una parte delle protezioni in ferro che si trovano sul ponte soprastante in modo tale da consentire ai mezzi meccanici di essere posizionati a fianco del rio. Un altro lavoro che è ripreso è quello su via Ramoni all’intersezione con via Poggio Osanna, nella zona delle colline delle Cerbaie tra le frazioni di Torre e Ponte a Cappiano. Qui alcune frane, anche in questo caso causate dalle abbondanti piogge del 2 novembre, hanno costretto il Comune a restringere la carreggiata in più punti. Gli operai sono nuovamente al lavoro per sistemare i movimenti franosi e ricreare le condizioni di viabilità precedenti.

"Dopo aver effettuato tutte le corrette procedure amministrative per lavori in somma urgenza, siamo nuovamente all’opera per ripristinare la strada in vari punti - ha aggiunto il sindaco -. E’ un impegno che abbiamo ripreso immediatamente nonostante le festività proprio perché siamo consapevoli dell’importanza di questi interventi".