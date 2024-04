Il talento del giovane pianista Iozzelli

VINCI

Secondo appuntamento a Vinci per la rassegna concertistica “Busoni Jam“, realizzata dal Centro di Formazione e Cultura Musicale con il sostegno del MiB e di SIAE, per omaggiare il compositore Ferruccio Busoni a 100 anni dalla sua scomparsa. L’ospite di sabato prossimo alle 21 presso la Sala Adams del CFCM a Sovigliana sarà il grande pianista Beniamino Iozzelli (nella foto). L’artista si esibirà in un programma dedicato a Bach/Busoni, Scrjabin, Wagner/Liszt e Beethoven. Iozzelli si è esibito in recitals pianistici in Russia, Israele, Svizzera e in Italia per alcune tra le più prestigiose Fondazioni. In veste di pianista solista ha inoltre collaborato con l’Orchestra del Carmine di Prato, con la quale ha debuttato a 17 anni eseguendo il Concerto n.1 di Chopin; l’Orchestra Toscana Classica; l’Orchestra “Nuova Klassica” di Roma; l’Orchestra del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Nel corso dei suoi anni di studio è risultato vincitore di numerosi Primi Premi Assoluti in concorsi pianistici, di composizione e di musica da camera, nazionali ed internazionali. La rassegna proseguirà poi il 3 Maggio con il Quartetto Leonardo e l’11 Maggio con il duo violoncello e pianoforte Inglese - Contaldo. L’ultimo concerto si terrà invece nella Basilica di San Giovanni Battista in Sant’Ansano a Vinci il 13 Maggio, con l’Ensemble Kammerkonzert. L’ingresso alle serate è gratuito.