Il sindaco Mugnaini racconta il paese che verrà "Cambiare la mentalità di amministratori e cittadini"

Sindaco Alessio Mugnaini cosa ne pensa delle smart city?

"Penso tutto il bene di un paese più semplice e aperto. C’è da riflettere su come arrivarci".

Come si immagina Montespertoli-Smart city?

"Riduzione delle distanze tra le nostre molte frazioni perché sia più facile raggiungere il capoluogo col trasporto pubblico e… portare la fibra a tutti".

Cosa rende Smart una città?

"Oltre a quanto detto, la facilità di accedere a un servizio. Pensiamo ai rifiuti: al momento facciamo la differenziata, ma è una raccolta complessa e costosa. Servirebbero anche isole ecologiche sul territorio".

Come si costruisce una Smart city?

"Cambiando la mentalità di amministrazione e dei cittadini. Le varie realtà, associazioni, imprese, cittadini, devono interconnettersi, mettere in condivisione le informazioni. Per esempio, abbiamo faticato a definire una rete di sentieri, avere l’autorizzazione di passaggio dai vari proprietari e far confluire i dati in un’applicazione unica".

Perché merita trasformare una città in una Smart City?

"Per sentirsi parte di una comunità. In città è più facile. Firenze è meno estesa di Montespertoli, ma ha centinaia di migliaia di abitanti: è più facile. Più complicato per un borgo rurale".