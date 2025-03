Il radiologo arriva a casa: "Ecco un nuovo servizio"

La radiologia a domicilio. Un servizio della Misericordia – guidata dal governatore Francesco Pagliai – che si aggiunge a quelli già previsti dal progetto Lifecare i cui numeri, dall’entrata in operatività, sono importanti: 2.400 quelli relativi all’assistenza di base; oltre 2.000 per accompagnamenti, farmaci o spesa a domicilio. Perché la radiologia a domicilio? Grazie a questo nuovo servizio, anche le persone che hanno problemi a muoversi o che affrontano il trasporto verso i centri medici con ansia e angoscia, potranno effettuare una radiografia. L’esame strumentale – viene spiegato – sarà effettuato da tecnici specializzati, direttamente a casa del paziente in completo comfort e sicurezza: le apparecchiature utilizzate sono quelle comunemente usate negli ambulatori radiologici, ma di dimensioni ridotte, così da facilitare il trasporto e l’utilizzo in ambienti domestici. La strumentazione consente di eseguire tutte le principali radiografie e di vedere l’immagine direttamente al domicilio del paziente. Nella giornata stessa dell’esame sarà poi consegnato il referto del medico radiologo.

"Come sempre la nostra attenzione – sottolinea il Provveditore Gionata Fatichenti – è rivolta alle persone più fragili e bisognose. Siamo quindi orgogliosi di presentare questo nuovo servizio che ci permette di offrire un supporto ancora più concreto agli anziani e a tutti coloro che incontrano difficoltà negli spostamenti. La possibilità di effettuare una radiografia direttamente a domicilio rappresenta un aiuto fondamentale per chi necessita di questo esame diagnostico, ma per vari motivi non può recarsi in una struttura sanitaria". Il nuovo servizio è attivo (per contatti 0571 534915).

"Il progetto Lifecare - spiega Margherita Tocci, responsabile ambulatori medici della Misericordia – è un servizio che oggi può contare su due mezzi dedicati, l’impegno di circa venti volontari e una squadra composta da infermieri, psicologi e operatori sociosanitari". Il nuovo servizio è stato presentato ieri mattina alla presenza del vicegovernatore Giovanni Guerri che ha spiegato come la scelta rientri a pieno nella mission di "Lifecare" per andare sempre più incontro alle esigenze della popolazione nel perfetto spirito di assistenza e aiuto che è nel Dna della Misericordia. "Grazie alla radiologia a domicilio, potremo garantire un ulteriore supporto ai pazienti più fragili – ha aggiunto ancora Tocci –, offrendo diagnosi tempestive e riducendo la necessità di spostamenti, spesso complessi per anziani e persone con mobilità ridotta. Questo servizio rappresenta un passo avanti nell’assistenza sanitaria territoriale". Negli anni, infatti, "Lifecare" è cresciuto sempre di più andando incontro a sempre nuovi bisogni ed esigenze: portando ascolto, assistenza domiciliare di base e infermieristica e fisioterapia di base. La radiologia a domicilio è un servizio svolto da un partner privato che, in convenzione con la Misericordia, garantirà prezzi calmierati a beneficio non solo dei soci del sodalizio ma di tutta la popolazione che fa riferimento all’associazione di volontariato.

Carlo Baroni