Il punto digitale facile sarà all’Informagiovani

Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l’App Io o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente: sono alcune delle attività che impegneranno i ’facilitatori digitali’. L’amministrazione comunale inaugura il "punto digitale facile" nella struttura dell’Informagiovani di Fucecchio. L’appuntamento è per il prossimo 24 gennaio alle 11,30 Interverranno l’assessore regionale Stefano Ciuffo, il sindaco Alessio Spinelli, la vice Emma Donnini e le associazioni del territorio. Anche Fucecchio, quindi, avrà, questa nuova importante realtà che ha come obiettivo primario quello di diffondere la cultura digitale, contrastare il digital divide e favorire l’inclusione delle categorie più fragili. L’iniziativa prevede attività finalizzate a raggiungere il livello di base di competenze digitali nella popolazione richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.