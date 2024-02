Il percorso ictus resta al top. Il premio alla "Centrale 118" La centrale operativa 118 Pistoia-Empoli ha ricevuto il premio Eusem-Angels per il percorso ictus, mantenendo la sua posizione di eccellenza per il 2023. Il riconoscimento è stato assegnato sulla base di criteri adottati dal Ministero della Salute italiano, come il numero di pazienti trattati e l'efficienza del percorso di cura. La struttura si è distinta per il personale dedicato, il supporto del Volontariato e le apparecchiature all'avanguardia.