Il patto tra i più piccoli Cancellare la distanza sostenendo i diritti di tutti

Un Patto di amicizia con i ‘colleghi’ di Crotone. E’ stato sottoscritto tra il consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli e il consiglio delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi di Crotone, città della Calabria. Reciproco rispetto, reciproco ascolto e ancora confronto costruttivo sui temi di maggiore interesse comuni e costruzione di relazioni basate sui comuni desideri di pace e giustizia: sono alcuni degli obiettivi al centro del documento siglato martedì. La distanza non è stata certo un limite in questa occasione e non lo sarà neppure nei passi successivi previsti dal patto, come lo svolgimento di sedute congiunte sui social, lo scambio di informazioni su storia, cultura e peculiarità locali e sulle politiche che i rispettivi Comuni promuovono nei settori scuola, sport e tempo libero per quanto riguarda bambini e ragazzi o ancora l’organizzazione di iniziative congiunte.

"Quando si guarda nella stessa direzione, in questo caso quella che vede al centro i diritti dei più piccoli e dei più giovani, non esistono distanze – sottolinea il sindaco Brenda Barnini – L’istituzione del primo Consiglio comunale delle bambine e dei bambini a Empoli, avvenuta nei mesi scorsi, rientra nel percorso intrapreso dalla nostra amministrazione comunale per l’accreditamento di Città amiche dei bambini e degli adolescenti dell’Unicef".