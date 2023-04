’Il pane e le rose’ Lavoro e dignità in un Premio

E’ ufficialmente aperta la seconda edizione del premio letterario nazionale "Il pane e le rose", promosso dall’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino e riservato a racconti inediti e originali, in lingua italiana, sul tema del lavoro. Il titolo del concorso prende spunto dalla frase "vogliamo il pane ma anche le rose", che le lavoratrici del settore tessile, scese in sciopero nel 1912 a Lawrence contro la riduzione dei salari, avevano apposto su alcuni cartelli. Si voleva affermare non solo il diritto ad una paga dignitosa, ma anche quello a godere delle bellezze della vita. Il titolo scelto nasce proprio dall’intenzione di considerare il mondo del lavoro come uno dei luoghi di realizzazione dell’essere umano da intendersi nel suo senso più completo possibile. Ai partecipanti saranno date le più ampie possibilità creative nel parlare di questo tema, che possa anche fornire una qualche forma di mappatura di un territorio che è, per molti versi, ancora poco conosciuto. Come le generazioni più giovani vedono, vivono e sentono oggi questo mondo e come si pongono nei suoi confronti è infatti un aspetto che assume grandissimo interesse. I testi in gara devono essere inediti ed inviati a [email protected], entro mercoledì 31 maggio. Il concorso è riservato a chi ha già compiuto 18 anni alla data di invio del racconto al Premio. La presidente di Giuria dell’edizione 2023 è Simona Baldanzi, scrittrice nata a Firenze che vive nel Mugello, candidata al Premio Campiello con il suo ultimo romanzo "Se tornano le rane". I suoi racconti sono stati pubblicati in numerose antologie e riviste. È coautrice del soggetto del film Dafne (2019). I membri della Commissione selezionatrice e della Giuria del Premio sono scelti dall’ufficio servizi culturali, in accordo con l’amministrazione, tra appassionati lettori e personalità della cultura e del giornalismo. La Giuria stilerà la graduatoria dei dieci finalisti selezionati dalla Commissione selezionatrice. Per gli Over 18 il vincitore riceverà un premio di 700 euro, al secondo classificato spetteranno 400 euro e al terzo 300 euro. La cerimonia di premiazione, salvo cause di forza maggiore, si terrà presumibilmente nel mese di luglio presso il Mmab di Montelupo.