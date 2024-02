Il nuovo polo scolastico di via Foscolo inizia a prendere forma

Il nuovo polo scolastico inizia a prendere forma. Ora si vede la struttura in elevazione. "I lavori vanno avanti a spron battuto – dice il sindaco Alessio Spinelli – anche perché i tempi del Pnrr sono molti stringenti". A che punto siamo? "Si sta realizzando adesso tutta la carpenteria per le travi che sosterranno il piano sovrastante – aggiunge Spinelli –. Già si costruiscono gli spazi per i bambini, per il loro percorso educativo e d’istruzione, per il futuro della nostra comunità".

Nel polo dell’infanzia di via Foscolo l’amministrazione comunale sta realizzando tre nuovi edifici: il nido d’infanzia La Gabbianella, la scuola materna Il Grillo parlante e la nuova mensa scolastica che arriverà a produrre fino al 1500 pasti al giorno.

Si tratta di un intervento di edilizia scolastica dal costo complessivo di 6 milioni. L’asilo nido sarà oggetto di ampliamento, mentre al posto dell’attuale scuola dell’infanzia ne sarà costruita una completamente nuova.