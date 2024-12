Il nuovo parco Mariambini: "Ora è una vera piazza"

Il giorno più atteso è arrivato. Il sindaco Alessio Mantellassi ieri ha inaugurato il nuovo parco Mariambini, uno dei primissimi atti della nuova giunta comunale, con lavori per 140mila euro partiti d’estate. Il taglio del nastro con la giunta di fronte alle autorità, le associazioni e numerosi cittadini che hanno potuto toccare con mano il reale cambiamento del parco. Il primo su tutti il muro abbattuto, 25 anni dopo la sua costruzione, in un’ottica di apertura dello spazio alla città, già apprezzata da molti cittadini.

La nuova recinzione, al suo posto, ha fatto bella mostra di sé, ornata di coccarde tricolore. La passeggiata per ‘riscoprire’ il Parco è stata accompagnata dalla musica della banda del Centro Attività Musicale Empoli, mentre nell’area verde si è tenuta una dimostrazione di pallavolo a cura dell’Asd Cascine Empoli Volley nel nuovo campo multisportivo. Il corteo si è fermato in visita al Mercatale di via Bisarnella prima della partitella nel nuovo campo da volley.

"Sono molto contento che si sia arrivati all’apertura entro la fine dell’anno perché era uno degli impegni presi all’interno della campagna elettorale – ha commentato il Mantellassi –. Tutto il settore Lavori pubblici e manutenzioni, guidato dall’assessore Simone Falorni, ha fatto un lavoro fatto bene e in una tempistica rapida. L’abbattimento del muro: non è solo un simbolo perché oggi uno spazio isolato può diventare fonte di degrado e di criticità. Sono passato anche di sera, e ho visto passare persone camminare con tranquillità, mi sono detto che se va avanti così abbiamo raggiunto il risultato. Sulla sicurezza c’è un ruolo importante delle forze dell’ordine che fanno uno sforzo importante, da parte nostra c’è bisogno di mettere in campo una strategia che compete anche all’amministrazione comunale, concordata con l’assessora alla Sicurezza Valentina Torrini, che porti nei parchi più ‘critici’ videosorveglianza, illuminazione, cura e decoro dei luoghi".

Nel dettaglio: oltre alla nuova rete, sono stati realizzati nuovi marciapiedi per delimitare l’area anche esternamente, inoltre è stata potenziata la videosorveglianza con otto telecamere e 16 nuove luci per non lasciare zone d’ombra nell’area verde. Lungo il percorso, sono stati alloggiate nuove panchine e alcuni avvallamenti sono stati sistemati per la camminata nel parco. Infine, è stata ristrutturata la pensilina in legno e riattivata la fontana all’ingresso su via Pievano Rolando. Per la parte del tempo libero, è stata predisposta una rete in acciaio multisportiva (può essere tenuta alta per il volley o bassa per il tennis) nell’area che si affaccia sul parcheggio di via Bisarnella.

Il sindaco ha colto l’occasione per ricordare i progetti futuri. "Stiamo per affidare anche i lavori per il Parco della Rimembranza per potenziare l’illuminazione, migliorare il decoro, ricostruire l’area gioco. Abbiamo fatto questi interventi anche al parco di via XI Febbraio e per il prossimo anno abbiamo previsto una piccola area dedicata al basket. Nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo inserito anche la rigenerazione di piazza Matteotti e di piazza Don Minzoni. Rigenerare gli spazi è un modo per rendere la città più bella e più vivibile da tutti".